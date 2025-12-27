Kalulu e Yildiz firmano il colpo Juve: Pisa battuto 0-2

Pisa Juventus 0-2, una vittoria che pesa

La Juventus fa il suo dovere e passa sul campo del Pisa con uno 0-2 che racconta più di quanto dica il punteggio. Gara non brillante, a tratti sofferta, ma gestita con lucidità nei momenti chiave. I bianconeri centrano la terza vittoria consecutiva e si issano momentaneamente al terzo posto, confermando solidità e pragmatismo. Il Pisa, generoso e organizzato, esce a mani vuote nonostante due legni e una prestazione coraggiosa.

Primo tempo equilibrato e poche occasioni pulite

L’avvio è intenso. Alberto Gilardino sceglie Moreo accanto a Tramoni, mentre Luciano Spalletti ridisegna la Juventus con Cambiaso a destra, McKennie sulla sinistra e Koopmeiners-Yildiz alle spalle di Openda. La manovra bianconera è ordinata ma poco incisiva. L’occasione migliore arriva nel finale di frazione, quando Moreo colpisce la traversa sugli sviluppi di un corner, gelando Di Gregorio.

Ripresa, pali e svolta nel finale

Il Pisa riparte meglio e sfiora il vantaggio con Tramoni, che centra il palo. La Juventus soffre, poi cresce. Al 74’ l’episodio: inserimento di McKennie, palla in mezzo e rimpallo favorevole a Kalulu, che firma lo 0-1 con la complicità di Calabresi. Nel recupero, con il Pisa sbilanciato, Yildiz chiude i conti a porta vuota dopo una giocata pulita di Miretti e l’assist di David. Cinismo e tre punti. Quanto basta.