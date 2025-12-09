Kairat-Olympiacos, sfida gelida ad Astana: ultimi spiragli playoff

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 9 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Kairat e Olympiacos, tutto in novanta minuti

La sfida tra Kairat Almaty e Olympiacos apre il pomeriggio di champions league con un contesto che va oltre il semplice risultato. Il calcio d’inizio è fissato alle 16.30, e per entrambe si tratta dell’ultima opportunità per restare aggrappate alla corsa playoff. I kazaki inseguono la loro prima vittoria nel torneo, fermi a un punto dopo il ko sul campo del Copenaghen. Situazione difficile anche per la formazione greca, ancora senza successi e reduce dalla sconfitta interna contro il Real Madrid, che li mantiene a quota tre.

Inferno di ghiaccio ad Astana

Il fattore ambientale sarà centrale. Ad Astana si giocherà con una temperatura reale di -21 gradi e una percepita che potrebbe toccare i -29. Il vento del nord renderà ogni movimento una sfida e la visibilità potrebbe risentirne per i rovesci di neve annunciati. Un contesto che richiama le notti più dure vissute in passato da squadre europee, con l’Olympiacos chiamato a gestire un ambiente ostile fin dal riscaldamento.

Un impianto unico nel suo genere

Il National Stadium QJ Arena garantisce però condizioni accettabili: il terreno è riscaldato e il tetto retrattile riduce l’impatto del gelo, come avvenuto nella precedente esperienza europea del Chelsea.

Kairat-Olympiacos, le probabili formazioni

Kairat (4-3-3): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Kassabulat, Glazer, Gromyko; Mrynskiy, Edmilson, Jorginho. Allenatore: Urazbakhtin.

Olympiacos (4-4-2): Tzolakis; Ortega, Pirola, Biancone, Rodinei; Strefezza, Mouzakitis, Hezze, Martins; Yaremchuk, El Kaabi. Allenatore: Mendilibar.