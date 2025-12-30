Kaiki Bruno, il Como pensa carioca: fari puntati sul versante sinistro

Il Como di Cesc Fabregas ha già lo sguardo rivolto mercato: nel mirino dei lariani sarebbe finito anche Kaiki Bruno, terzino del Cruzeiro

KAIKI BRUNO COMO – Corre forte e punta all’Europa, con la partecipazione alle prossime competizioni tutt’altro che distante, anzi. Il Como di Cesc Fabregas cresce, stagione dopo stagione, a caccia di sublimare un progetto a lungo termine e decisamente ambizioso. Tanto, che lo sguardo dei lariani sarebbe già proiettato al mercato di gennaio, a caccia di rinforzi che possano ulteriormente incrementare la qualità di una rosa che sta dimostrando di potersela giocare alla pari con qualunque avversario. La credibilità del Mister iberico è ai massimi livelli e così, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ogni desiderio dell’ex centrocampista del Barcellona può tramutarsi in ordine. Il prossimo regalo da scartare per Fabregas potrebbe provenire dal Brasile, con Kaiki Bruno del Cruzeiro grande obiettivo della sessione invernale.

Secondo quanto appreso, infatti, il terzino classe 2003 avrebbe attirato le attenzioni di diversi club europei pronti a condurre il talento carioca nel Vecchio Continente. Tra questi il Como sarebbe non solo in corsa, ma partirebbe anche dalla pole position. Pur potendo contare sull’apporto del tandem spagnolo costituito da Alex Valle e Alberto Moreno, il versante sinistro dei lariani potrebbe essere rimpolpato con l’arrivo dello stesso Bruno. Ufficialmente tra i professionisti da gennaio 2022, il laterale carioca si sta imponendo quale uno dei terzini più interessanti dell’intero Brasilerao.

Kaiki Bruno ha già totalizzato 51 presenze iscrivendo il proprio nome a referto con una rete e cinque assist. Laterale di spinta e grande tecnica di base, il ventiduenne sarebbe considerato pronto al grande salto nel calcio europeo e proprio Fabregas ne avrebbe segnalato il nome nella lista dei desideri inoltrata alla dirigenza per proseguire nel grande cammino che, attualmente, condurrebbe il Como a sfondare le porte dell’Europa.