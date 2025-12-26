K.Thuram: “La Juve è il miglior club italiano. Su mio fratello…”

Foto © Stefano D’Offizi

Khephren Thuram ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN, soffermandosi su cosa migliorare in campo, su papà Lilian e soprattutto su suo fratello Markus. Di seguito le sue parole.

THURAM: “VOGLIO MIGLIORARE IL MIO TIRO. LA JUVE? È MIGLIOR CLUB D’ITALIA”

ASPETTI TECNICI – “Voglio migliorare il tiro. Non so se sono uno dei migliori, provo ad allenare tutto durante l’allenamento, devi sapere dove sei forte e dove non lo sei per migliorare, ci sono tante cose in cui uno deve essere bravo in campo. Più importante è migliorare dove sei forte, alla fine sono quelle le tue qualità, poi non devi essere scarso in altre cose”.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Douglas Luiz-Forrest, riscatto sul campo e sul mercato: le parole Calciomercato News

“Quando ho la palla nei piedi e posso andare in progressione, non tutti i centrocampisti possono fare questo. Ci vuole un po’ di tecnica e velocità, se sei veloce è più facile, devi capire i momenti. La vibrazione dello stadio la sento, anche i compagni di squadra, quando Kenan dribbla, ti dà forza, mi piace fare cose così perché so che dà coraggio ai compagni”.

PAPÀ LILIAN – “Come un papà normale, quando vede qualcosa di bene lo dice, ci segue come un papà normale, lui era un calciatore e vuol dire che a volte va più nei dettagli, mi aiuta molto, devo ascoltare, non posso scegliere se ascoltare o no. Poi Henry mi ha sempre dato consigli, l’ho avuto anche come allenatore, è un po’ più calmo, mio papà si arrabbia più velocemente. Anche Vieira mi ha aiutato“.

Ti potrebbe interessare Juventus sogna Tonali: David possibile chiave con il Newcastle Calciomercato News

LA JUVENTUS – “Per me la Juve è il miglior club in Italia, uno dei migliori al mondo, la Juventus è come sei dentro la vita, quando sei qui ti devi comportare in una certa maniera, devi dormire Juventus, mangiare Juventus, qui ti alleni non come agli altri club, ho fatto Nizza, Monaco, si vede la differenza, la Juve è un modo di essere, questo me l’ha fatto capire anche mio papà. Qui si gioca per vincere. Un anno e mezzo sono qua e lo vedo ogni giorno”.

THURAM: “DURANTE JUVE-INTER MI AVEVA FATTO ARRABBIARE, PER NATALE GLI REGALERÒ LA MAGLIA DELLA JUVENTUS”

JUVE-INTER – “Un bel momento, lui ha fatto goal, io anche, alla fine abbiamo vinto. Esultanza in cui ho detto “io sono Thuram”? Si perché dopo la partita la gente ha detto che lui non ha fatto l’esultanza, invece non è vero, io l’ho vista, è andato dai tifosi della Juve ha fatto vedere “io sono Thuram”, questo mi ha fatto arrabbiare…era per rispondergli”.

REGALO DI NATALE – “A Di Gregorio una cassa per la musica, a Cambiaso invece un rasoio, così si rasa bene”, scherza Thuram. “McKennie? Gli offro un club di golf, a Kalulu un biglietto per andare a Dubai. Cosa regalo a Yildiz? Non lo so, lui mi chiede e io gli offro. Regalo per mio fratello? Una maglia della Juve, con scritto Thuram 19″.