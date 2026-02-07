Juventus-Yildiz, rinnovo ufficiale: “Felice, faremo belle cose insieme”
La Juventus ha appena ufficializzato il prolungamento sino al 2030 del contratto di Kenan Yildiz: il ventenne attaccante arrivato a Torino nell’estate 2022 ha conquistato sempre più spazio arrivando a giocare 115 partite, realizzare 25 gol e 19 assist.
“Leadership, sacrificio, costante ricerca del miglioramento, valorizzazione del talento”, sottolinea il club bianconero nella sua nota ufficiale.
Le prime dichiarazioni del numero dieci turco:
“Felice di rinnovare il contratto e stare con la famiglia ella Juventus, Sono convinto faremo belle cose, amo la Juventus perché da quando sono qui, sicuro che faremo belle cose insieme e dietro di me i tifosi e la famiglia. Grazie e fino alla fine“.
Così il mister Luciano Spalletti:
“E’ bellissimo pensare di avere dentro la squadra Kenan più anni possibile. Per domani (contro la Lazio) è a disposizione“.