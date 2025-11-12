Juventus-Yildiz, rinnovo in stallo: Comolli e entourage ai ferri corti

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 12 Novembre 2025 · Aggiornato il 12 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

La trattativa per il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus è entrata in una fase di stallo. Secondo La Gazzetta dello Sport, dopo mesi di contatti e incontri, l’intesa tra il club bianconero e l’entourage del fantasista turco appare sempre più lontana. L’ultimo summit con il dirigente Damien Comolli non ha portato progressi concreti e i dialoghi sono stati momentaneamente sospesi.

Le cifre della discordia e il ruolo di Elkann

Il nodo principale resta l’aspetto economico. L’attuale contratto di Yildiz, firmato nell’agosto 2024 e in scadenza nel 2029, prevede un ingaggio da 1,7 milioni netti a stagione. L’entourage del giocatore chiede un aumento fino a 6 milioni, mentre la Juventus non vuole superare i 5. Una distanza di circa un milione che blocca il prolungamento. La Gazzetta dello Sport sottolinea che, per sbloccare la situazione, potrebbe rendersi necessario un intervento diretto di John Elkann, deciso a blindare uno dei talenti più luminosi del club.

Yildiz nel mirino dei top club europei

Il rendimento di Yildiz continua a catturare l’attenzione dei grandi club. Finora, in stagione, ha realizzato 3 gol e 4 assist in 14 presenze tra Serie A e Champions League, portando a 98 le gare complessive in bianconero. Arsenal, Chelsea e Real Madrid monitorano da vicino la sua situazione, con una valutazione che la Juventus fissa intorno ai 100 milioni di euro.

