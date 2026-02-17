Juventus: Yildiz, ora servono i tuoi gol in Champions

È tutto pronto per il primo atto degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, che vedono la Juventus impegnata sul campo del Galatasaray in una sfida che si preannuncia avvincente e rovente. I bianconeri arrivano a questo appuntamento da un lato forti della grande prova di carattere e di squadra, malgrado la sconfitta, contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato, dall’altro con alcune defezioni (David e Holm) e risultati meno entusiasmanti nell’ultimo periodo. Proprio per questo, la gara di questa sera contro i turchi rappresenta uno spartiacque notevole. Per avere la meglio su un campo molto difficile, su cui storicamente la Juventus non ha mai vinto in Champions League, avrà bisogno di una notte da campione del suo fuoriclasse, Kenan Yildiz. Le sue giocate e magari anche qualche suo gol saranno determinanti per aiutare i bianconeri a strappare un risultato importante in vista del match di ritorno.

Juventus: quanto è importante Yildiz in Champions League

Che Yildiz sia un fattore chiave per la Juventus è ormai da tempo fuori discussione, tanto in campionato quanto in Champions League. Il classe 2005 è passato in brevissimo tempo da essere una promettente stella ad una realtà consolidata e ormai assolutamente centrale nel progetto bianconero, sia da un punto di vista tecnico-tattico che contrattuale. Le sue giocate e i suoi gol sono in grado di accendere la squadra, grazie ad una qualità fuori dall’ordinario e ad una spiccata personalità. Tutte doti indispensabili per un campione per poter competere ad alti livelli anche nel panorama internazionale, dove gli standard richiesti sono altissimi e la concorrenza è serrata.

Sebbene il valore del turco sia noto a tutti, il suo rendimento in campo europeo, almeno stando ai dati statistici, non è però ancora paragonabile a quello rilevato in Italia. Nella principale competizione europea, infatti, Yildiz vanta 18 presenze, con soltanto 2 gol e 4 assist messi a referto. Numeri decisamente troppo scarni per un giocatore del suo talento e della sua capacità di incidere. I gol segnati sono arrivati entrambi nella prima giornata di questa edizione e di quella passata, sempre in casa e con un modus operandi piuttosto simile, un tiro forte a giro di destro sul secondo palo. Roba che a Torino si è vista abbastanza spesso qualche decennio fa.

Non è solo una questione di numeri

In questa stagione, il numero 10 è stato decisamente più consistente nella fase di rifinitura, avendo servito 3 assistenze vincenti, ma non bisogna correre il rischio di fermarsi al dato letterale dei numeri. Il contributo di Yildiz alla campagna della Juventus in Champions League va oltre le sue statistiche. Il classe 2005 è il giocatore che sposta gli equilibri in favore della squadra di Spalletti. Crea superiorità numerica, attira le attenzioni degli avversari, liberando così spazi ai compagni ed è in grado di trovare la giocata anche dove apparentemente non ci sarebbe l’opportunità. Per ascendere ad un livello ancora superiore, però, è necessario che il suo fatturato cresca.

Su un campo molto difficile come quello di Istanbul, la Vecchia Signora avrà bisogno dei colpi del suo talento. La sua intraprendenza avrà sicuramente un fattore nello stemperare un ambiente che sarà sicuramente infuocato. Ma c’è bisogno di più, di una notte da trascinatore assoluto. In un momento non particolarmente brillante per i bianconeri, apparsi un po’ in calo, servono i suoi gol, per certificarne la piena maturità anche nel contesto più impegnativo. La credibilità e il futuro della Juventus in Europa passano anche da lui e dalla sua capacità di reggere la responsabilità di portare la squadra sulle spalle. Dunque, quale occasione migliore per tornare a colpire se non proprio nella sua patria.