Juventus, Yildiz nel mirino della Premier: rinnovo vicino?

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 15 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

La Premier League osserva Yildiz

Il talento di Kenan Yildiz non passa inosservato. L’attaccante della Juventus, protagonista di una stagione in netta crescita, ha attirato l’attenzione di diversi club di Premier League. A Chelsea e Arsenal si è aggiunto il Tottenham, alla ricerca di nuovi riferimenti offensivi per il presente e per il futuro. Il numero 10 bianconero è considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo tra i classe 2005.

Numeri e centralità nel progetto bianconero

I dati spiegano più di molte parole. Yildiz ha già realizzato nove gol stagionali e nel recente successo contro il Bologna ha firmato l’assist decisivo per Juan Cabal. Prestazioni continue, peso crescente nella manovra e una personalità che lo ha reso uno dei punti fermi della Juventus, oggi guidata in panchina da Luciano Spalletti.

Il nodo contratto e le cifre del rinnovo

Il contratto del turco è fermo da mesi, ma a Torino filtra ottimismo. La dirigenza sta preparando un nuovo ciclo di colloqui per blindare il giocatore prima del mercato di gennaio. L’attuale ingaggio, circa 1,5 milioni a stagione, non rispecchia più il suo valore. L’idea è un adeguamento fino a sei milioni annui, con scadenza fissata a giugno 2030.

Strategia Juve e scenari futuri

Nonostante le sirene inglesi e l’interesse di Liverpool, la linea della Juventus è chiara. Solo una frattura totale potrebbe aprire alla cessione. L’obiettivo è chiudere il rinnovo e allontanare le voci di mercato, confermando Yildiz come volto centrale del nuovo corso bianconero. Ecco il punto: oggi la volontà comune è continuare insieme.