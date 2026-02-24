Juventus, Yildiz e Bremer verso il rientro col Galatasaray

La Juventus prova a ricompattarsi alla vigilia di una sfida delicatissima in UEFA Champions League. Domani allo Stadium arriva il Galatasaray per il ritorno dei play-off. Si riparte dal pesante 5-2 dell’andata, un risultato che obbliga i bianconeri a un’impresa.

Alla Continassa gli occhi erano puntati su Kenan Yildiz e Gleison Bremer, due pedine fondamentali nello scacchiere tecnico.

Segnali incoraggianti dalla rifinitura

Entrambi hanno iniziato la seduta con lavoro personalizzato sul campo secondario. Yildiz si è allenato con un tutore al polpaccio sinistro, muovendosi però con buona scioltezza. Nessun gesto forzato, nessun segnale di sofferenza evidente.

Dopo la prima fase, sia il turco sia Bremer si sono aggregati al gruppo, partecipando alle esercitazioni collettive. Un passaggio importante, che riapre il discorso convocazione in vista della gara contro il Galatasaray.

Scelte ancora da definire

Lo staff tecnico scioglierà le riserve soltanto nelle prossime ore. La priorità resta evitare ricadute, soprattutto per Bremer, pilastro della linea difensiva.

Dopo la sconfitta in campionato contro il Como, la Juventus è chiamata a una prova di carattere. Serviranno intensità, equilibrio e concretezza. Il rientro anche solo parziale di Yildiz e Bremer può restituire fiducia a un gruppo che deve credere nella rimonta.

La notte europea impone risposte. La Juventus si prepara a darle.