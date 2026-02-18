Dopo il beffardo pareggio per 2-2 arrivato nel finale della gara d’andata in Germania, la Juventus Women si prepara alla fondamentale sfida di ritorno del play-off per la qualificazione ai quarti di finale della Champions League femminile contro il Wolfsburg della quale a breve andremo a fornirvi le probabili formazioni e le indicazioni su dove vederla. Le bianconere ripartono dall’ottima prestazione di una settimana fa, benché le abbia lasciate con l’amaro in bocca. Per questo match casalingo, in programma giovedì 19 alle 18:45 all'”Allianz Stadium” di Torino, ci vorrà un’altra prova di grande livello per poter riscrivere un nuovo appuntamento con la storia. Vediamo come arrivano le due contendenti a questo decisivo confronto per poi passare alle informazioni salienti di questa preview.

Juventus Women-Wolfsburg: probabili formazioni e dove vederla

Prima di concentrarci sulle formazioni di Juventus Women-Wolfsburg e dove vederla, analizziamo il loro stato di forma.

Le bianconere, nella prima sfida di questo spareggio, hanno dato nuovamente la prova di potersela giocare con chiunque in campo internazionale. Tuttavia, hanno mostrato ancora una volta qualche limite di troppo, facendosi ancora una volta beffare negli scampoli finali, cestinando l’ottimo lavoro portato avanti per lunghi tratti della gara e che aveva consentito loro di portarsi addirittura sul doppio vantaggio. Al di là del rammarico, la formazione di Canzi può ritenersi ampiamente soddisfatta del proprio cammino europeo, decisamente più esaltante di quello in campionato. Mentre in Serie A, infatti, la Vecchia Signora ha mantenuto un rendimento altalenante, con qualche inciampo di troppo (non da ultimo quello contro la Lazio), in Champions ha già compiuto un notevole salto di qualità rispetto alla stagione passata. E ora è ad una sola vittoria dal centrare per la seconda volta nella sua storia l’approdo tra le prime 8 d’Europa.

L’appuntamento con la storia per le bianconere prevede però un ostacolo non da poco. Le tedesche, che ormai da qualche anno vivono una fase di transizione rispetto ai fasti di un tempo, si sono dimostrate, ancora una volta, un’avversaria indomita. Il grande punto di forza della formazione di Lerch rimane la grande esperienza di alcune giocatrice nevralgiche, che si unisce ad una leadership che ha pochi eguali nel Vecchio Continente. Il Wolfsburg è forse all’ultima chiamata internazionale per questo gruppo, prima di dare spazio ad un rinnovo generale che possa riportare il club a competere seriamente tanto in patria quanto in ambito internazionale. In Germania, infatti, le Lupe stanno portando avanti un’ottimale stagione, ma non sufficiente a reggere lo straripante predominio del Bayern Monaco. Per quanto concerne la Champions, invece, l’ultimo trionfo risale al 2013/2014 (secondo consecutivo).

Le probabili formazioni di Juventus Women-Wolfsburg

È ora di dedicarci alle probabili formazioni di Juventus Women-Wolfsburg, per poi concentrarci su dove vederla. Esattamente come nella gara d’andata, entrambi gli allenatori non patiscono particolari assenze. Canzi dovrebbe confermare quasi in blocco le medesime titolari scese in campo in Germania, parzialmente lasciate a riposo in campionato. Idem dicasi per il collega tedesco, che punterà nuovamente sulla grande ex Lineth Beerensteyn al centro dell’attacco.

JUVENTUS (3-4-1-2): De Jong; Lenzini, Calligaris, Harviken; Bonansea, Wälti, Schatzer, Carbonell; Pinto; Capeta, Vangsgaard.

ALLENATORE: Massimiliano Canzi.

WOLFSBURG (4-2-3-1): Johannes; Bjelde, Dijkstra, Wedemeyer, Linder; Minge, Peddemors; Huth, Popp, Endemann; Beerensteyn.

ALLENATORE: Stephan Lerch.

Dove vedere Juventus Women-Wolfsburg

Passate in rassegna le probabili formazioni di Juventus Women-Wolfsburg, vediamo dove sarà possibile vederla. La gara, in programma giovedì 19 febbraio alle ore 18:45, sarà trasmessa in esclusiva in live e in streaming sulla piattaforma Disney+, broadcaster ufficiale della competizione.