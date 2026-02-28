Juventus Women, ufficiale la cessione di Girelli in prestito al Bay FC

Dopo 7 stagioni e mezza, corredate da un mare di gol, una miriade di trofei vinti (15) e un’infinità di battaglie combattute e sofferte insieme, Cristiana Girelli e la Juventus Women si prendono un periodo di pausa, con l’attaccante bresciana che si trasferisce in prestito al Bay FC. La giocatrice classe 1990, colonna della nostra Nazionale e del ciclo vincente della Vecchia Signora, emigra così negli USA, seguendo una tendenza sempre più comune che vede il forte interessamento nei confronti di giocatrici italiane di uno dei campionati più competitivi e affascinanti del mondo. E così, dopo Cantore (anche lei ex bianconera) e Di Guglielmo, la National Women’s Soccer League accoglie un’altra atleta azzurra a poche settimane dall’inizio della stagione.

Andiamo a rivivere i momenti più importanti dell’avventura di Girelli con la maglia della Juventus in omaggio ad uno dei sodalizi più longevi e prolifici della storia recente del calcio femminile italiano.

Cristiana Girelli e la Juventus Women: dalla lunga storia d’amore alla nuova esperienza al Bay FC

Nel mondo bianconero, il numero 10 è in assoluto il numero più iconico, indossato da fuoriclasse straordinari che ne hanno segnato la storia. Una leggenda che ha messo radici anche nella compagine femminile, quando la Juventus Women, nella stagione 2018, acquista dal Brescia quella che sarà la più celebre e feconda numero 10 del suo giovane cammino. Da allora, di acqua sotto i ponti ne è scorsa a frotte e la Vecchia Signora e Cristiana Girelli hanno viaggiato a braccetto, condividendo trionfi e anche qualche delusione, ma continuando sempre a guardare nella stessa direzione, finché le sirene del Bay FC non si sono fatte talmente insistenti da convincere la nativa di Gavardo a lasciare in prestito Torino per insediarsi in California.

Nel corso della sua avventura bianconera, Girelli ha lasciato tracce indelebili. Buona parte dei titoli vinti dalla Juventus in questi anni, infatti, portano irrimediabilmente il suo marchio. Campionati conquistati a suon di titoli di capocannoniera, Coppe griffate dalle sue zampate. Non da ultima, la Supercoppa italiana alzata a gennaio scorso grazie ad una sua superba rete di tacco nella ripresa per completare la rimonta ai danni della Roma. Non soltanto i trionfi collettivi, ma anche i record individuali. Primatista per presenze, con 241 gettoni, e miglior marcatrice della storia bianconera con 150 gol. Un’autentica icona della Vecchia Signora, che dopo aver rinnovato il suo contratto fino al 2027, ha optato per seguire un’altra strada per cogliere un’opportunità unica nella carriera di una giocatrice.

Ti potrebbe interessare Casemiro il prossimo parametro zero di lusso in Italia? La suggestione Calciomercato News

Da quel match contro il Brøndby del 12 settembre 2018 a quello contro il Wolfsburg dello scorso 19 febbraio, la lunga e intensa storia di Girelli e la Juventus Women giunge ad una pausa. In attesa che i loro destini tornino ad incrociarsi, la numero 10 si prepara a vivere una nuova, magica ed entusiasmante avventura.