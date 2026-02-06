Juventus Women: rivoluzione portieri nel mercato invernale

La finestra invernale del calciomercato femminile è ormai agli sgoccioli e, tanto in Italia quanto nel resto d’Europa, i club stanno mettendo a segno gli ultimi colpi. Come ogni sessione di riparazione, il tentativo è sempre quello di andare a puntellare le proprie rose per la seconda metà della stagione, in base agli obiettivi da perseguire, per cui è difficile assistere a stravolgimenti straordinari. Tuttavia, c’è sempre un caso che fa eccezione. Si tratta della Juventus Women, che in questi primi mesi del 2026, ha avviato una vera e propria rivoluzione nel comparto portieri. La dirigenza bianconera, infatti, ha provveduto a risistemare il reparto, smantellandolo rispetto a quello di inizio annata, ad eccezione, ovviamente, della sola De Jong, stabilmente promossa a titolare a tutti gli effetti. Vediamo insieme le operazioni che hanno riguardato gli estremi difensori della Vecchia Signora.

Juventus Women, il mercato invernale rivoluziona il reparto portieri

La Juventus Women, come tutte le altre squadre, sta sfruttando questa finestra invernale di mercato per regalare a Canzi qualche innesto funzionale ad una seconda parte di stagione avvincente, ma non solo, perché il club bianconero si è mosso tanto per quanto riguarda i propri portieri. La separazione con Peyraud-Magnin, storica numero uno di tanti anni di successi, aveva già promosso la giovanissima De Jong (arrivata quest’estate) a titolare non soltanto in campionato, ma anche nelle altre competizioni. Un passaggio di consegne generazionale tra una grande veterana a caccia di nuovi stimoli e un talento già sbocciato in cerca di consacrazione.

L’ex Lione non è stata però la sola a lasciare i pali della Vecchia Signora. Nelle ultime settimane, infatti, la formazione piemontese ha lasciato partire anche la seconda Alessia Capelletti, girata in prestito al Como Women per ricoprire il ruolo di vice di Gilardi, e, da pochissimi giorni, anche Lysianne Proulx (tramite risoluzione consensuale del contratto), che da quest’anno era addirittura retrocessa a quarta alternativa, dopo stagioni non convincenti.

Sfoltito fin troppo il reparto, la Juventus Women è passata a rimpinguare nuovamente il suo parterre di portieri proseguendo con la propria politica green. In prima squadra è stata, infatti, aggregata un’altra giovanissima, Anna Mallardi, proveniente dalla formazione Under-19. Poi, il completamento è arrivato con l’acquisto dell’austriaca classe 2005 Larissa Rusek, ex Norimberga.

La Vecchia Signora si appresta così a ripartire con la più giovane selezione di estremi difensore del campionato e tra le più giovani d’Europa. Forse un rischio rimanere senza giocatrici di esperienza in questo ruolo, ma se non altro si tratta di un segnale chiaro di rinnovamento e investimento su giocatrici dal talento acerbo, ma estremamente promettenti su cui fondare i successi del futuro.