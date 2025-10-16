Juventus, Vlahovic verso l’addio: Barcellona in pole per gennaio
Juventus, il futuro di Vlahovic resta in bilico
Il destino di Dusan Vlahovic sembra ormai segnato. Con il contratto in scadenza al termine della stagione, la Juventus valuta seriamente una cessione già a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero. Il club bianconero non è riuscito a piazzarlo in estate per i 20 milioni richiesti, ma ora la priorità è alleggerire il monte ingaggi.
Barcellona alla ricerca dell’erede di Lewandowski
Il Barcellona è la società maggiormente interessata al serbo. Con il contratto di Robert Lewandowski in scadenza a giugno e i suoi 38 anni sulle spalle, i blaugrana vedono in Vlahovic l’erede naturale per guidare l’attacco del dopo-Lewa. Secondo indiscrezioni, il direttore sportivo Deco avrebbe già avviato i contatti con l’agente Darko Ristic.
Il Bayern Monaco monitora la situazione
Anche il Bayern Monaco ha chiesto informazioni, alla ricerca di un vice-Harry Kane. Tuttavia, l’idea di fare da riserva all’attaccante inglese non convince pienamente il serbo, che invece appare più attratto dalla possibilità di diventare il nuovo riferimento offensivo del Barça.
Scenari per gennaio
Se la Juventus deciderà di aprire alla cessione già in inverno, il club catalano potrebbe tentare l’affondo immediato, approfittando della situazione contrattuale. Molto dipenderà dalle mosse di mercato delle prossime settimane, ma il futuro di Vlahovic sembra ormai lontano da Torino.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo