Juventus, Vlahovic verso l’addio: Barcellona in pole per gennaio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 16 Ottobre 2025

Juventus, il futuro di Vlahovic resta in bilico

Il destino di Dusan Vlahovic sembra ormai segnato. Con il contratto in scadenza al termine della stagione, la Juventus valuta seriamente una cessione già a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero. Il club bianconero non è riuscito a piazzarlo in estate per i 20 milioni richiesti, ma ora la priorità è alleggerire il monte ingaggi.

Barcellona alla ricerca dell’erede di Lewandowski

Il Barcellona è la società maggiormente interessata al serbo. Con il contratto di Robert Lewandowski in scadenza a giugno e i suoi 38 anni sulle spalle, i blaugrana vedono in Vlahovic l’erede naturale per guidare l’attacco del dopo-Lewa. Secondo indiscrezioni, il direttore sportivo Deco avrebbe già avviato i contatti con l’agente Darko Ristic.

Il Bayern Monaco monitora la situazione

Anche il Bayern Monaco ha chiesto informazioni, alla ricerca di un vice-Harry Kane. Tuttavia, l’idea di fare da riserva all’attaccante inglese non convince pienamente il serbo, che invece appare più attratto dalla possibilità di diventare il nuovo riferimento offensivo del Barça.

Scenari per gennaio

Se la Juventus deciderà di aprire alla cessione già in inverno, il club catalano potrebbe tentare l’affondo immediato, approfittando della situazione contrattuale. Molto dipenderà dalle mosse di mercato delle prossime settimane, ma il futuro di Vlahovic sembra ormai lontano da Torino.

