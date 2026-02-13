Juventus-Vlahovic, rientro vicino e patto rinnovo

Rientro fissato a marzo

La Juventus aspetta Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo sta completando la riabilitazione dopo il serio infortunio muscolare accusato a fine 2025. L’obiettivo dello staff medico e di Spalletti è chiaro: riaverlo a disposizione entro metà marzo. I carichi di lavoro sono aumentati, le sensazioni migliorano. Il tecnico lo considera centrale nel progetto tecnico, un riferimento nel suo sistema offensivo.

Fiducia e segnali al club

A gennaio la dirigenza, con l’Ad Comolli e il Ds Ottolini, non ha investito su un nuovo centravanti. Una scelta che suona come attestato di fiducia. Anche i segnali del giocatore vanno nella stessa direzione: l’esultanza al gol di Kalulu e l’atteggiamento nello spogliatoio raccontano di un coinvolgimento mai venuto meno.

Secondo quanto filtra, dopo mesi di freddezza, le parti si sono riavvicinate. Vlahovic avrebbe espresso la volontà di restare in bianconero, convinto di poter essere ancora protagonista.

Il nodo ingaggio

Il punto resta economico. L’ingaggio elevato pesa sul bilancio e la Juventus punta a una spalmatura su più stagioni per rendere sostenibile il rinnovo di Vlahovic. Il rischio di perderlo a parametro zero è concreto e il club vuole evitarlo.

Molto dipenderà dal rientro in campo. Se Vlahovic tornerà ai suoi livelli, il dialogo potrà trasformarsi in accordo. La sensazione è che il futuro si giochi nelle prossime settimane, tra campo e scrivania.