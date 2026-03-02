Juventus, Vlahovic pronto al rientro: le ultime

Segnali positivi dalla Continassa

Dopo il 3-3 dell’Olimpico contro la Roma, in casa Juventus arriva una notizia che vale quasi quanto una vittoria: Dusan Vlahovic è sempre più vicino al rientro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante serbo potrebbe tornare a disposizione nelle prossime settimane, in tempo per il rush finale di Serie A.

Un recupero atteso da Luciano Spalletti, che in questi mesi ha dovuto fare a meno del suo principale riferimento offensivo. L’assenza del numero 9 ha inciso sugli equilibri bianconeri, soprattutto nei momenti decisivi delle gare.

L’infortunio e le alternative

Vlahovic è fermo da novembre per una lesione muscolare di alto grado alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo della gamba sinistra. Un problema serio, che ha richiesto prudenza e tempi di recupero lunghi.

Nel frattempo, il ballottaggio tra Jonathan David e Lois Openda non ha garantito continuità realizzativa: il canadese è a secco da quattro giornate, mentre il belga, pur presente in 25 partite, è partito titolare solo sei volte. Numeri che spiegano quanto sia mancato il peso specifico del serbo.

Quando può tornare

Negli ultimi giorni Vlahovic ha lavorato a parte alla Continassa, ma tra questa e la prossima settimana dovrebbe riaggregarsi al gruppo. Difficile vederlo già contro il Pisa, più plausibile una convocazione per la sfida del 14 marzo contro l’Udinese. Un primo passo per riprendersi la Juventus e il centro dell’attacco bianconero.