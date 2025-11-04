Juventus, Vlahovic apre al rinnovo: Spalletti decisivo

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 4 Novembre 2025

Vlahovic pronto a restare, ma solo a cifre più basse

VLAHOVIC RINNOVO JUVENTUS – Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus non è più così scontato come sembrava pochi mesi fa. L’arrivo di Luciano Spalletti ha cambiato le carte in tavola: il tecnico toscano ha rilanciato l’attaccante serbo, che ora starebbe valutando l’idea di rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

Secondo La Gazzetta dello Sport, in società prevale la prudenza. Prima di intavolare un nuovo accordo, la dirigenza bianconera attende segnali concreti dall’entourage del giocatore.

Spalletti e il nuovo corso bianconero

Spalletti rappresenta un fattore determinante. Il progetto tecnico impostato dall’allenatore piace a Vlahovic, che vede nella nuova gestione un’occasione per rilanciarsi e tornare protagonista. L’intesa personale tra i due potrebbe diventare la chiave per sbloccare la trattativa.

Dall’altra parte, il nuovo direttore generale Damien Comolli mantiene una linea rigida: l’attuale ingaggio da 12 milioni netti è considerato insostenibile e non più in linea con la politica salariale del club.

Rinnovo solo con taglio dell’ingaggio

VLAHOVIC RINNOVO JUVENTUS – Per restare a Torino, Vlahovic dovrà accettare una riduzione significativa dello stipendio, probabilmente tra il 30 e il 40%. L’esempio di Jonathan David, arrivato a parametro zero con un ingaggio da 6 milioni, rappresenta il nuovo modello economico della Juventus.

Molto dipenderà anche dai risultati stagionali e dal futuro dello stesso Spalletti, anch’egli in scadenza tra otto mesi. L’impressione è che entrambi i destini possano intrecciarsi nel nuovo corso bianconero.

