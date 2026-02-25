Juventus, vittoria amara: il Galatasaray passa ai supplementari

La Juventus sfiora un’impresa che avrebbe avuto del clamoroso. All’Allianz Stadium finisce 3-2 dopo i supplementari contro il Galatasaray, ma il 5-2 dell’andata pesa come un macigno e consegna ai turchi il pass per gli ottavi di Champions League.

La squadra di Luciano Spalletti ribalta tutto nei 90 minuti, poi cede alla distanza. Decisiva anche l’espulsione di Kelly a inizio ripresa, episodio che ha cambiato l’inerzia della gara.

Primo tempo: la Juve ci crede

L’approccio è feroce. Perin risponde a Osimhen, poi la pressione cresce. Il rigore trasformato da Locatelli al 37’, dopo fallo di Torreira, accende lo stadio. La Juventus chiude avanti 1-0 e trasmette la sensazione di poter riscrivere la notte.

Ripresa: orgoglio e cuore

Il rosso a Kelly, deciso dall’arbitro Joao Pinheiro dopo revisione al VAR, sembra spegnere tutto. Invece no. Gatti firma il 2-0 su assist di Kalulu, poi McKennie di testa realizza il 3-0 sull’assist di Koopmeiners. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Spalletti trascina la sfida ai supplementari.

Supplementari: il colpo finale

Qui emerge l’esperienza del Galatasaray. Prima Osimhen, poi Baris Yilmaz puniscono una Juventus stremata. Il 3-2 finale premia i turchi allenati da Okan Buruk.

La Juventus esce tra gli applausi. Ha mostrato carattere e qualità. Ma in Europa, ciò che conta davvero è il dettaglio. E il dettaglio, stavolta, ha scelto Istanbul.