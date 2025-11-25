Juventus, vittoria al fotofinish: 3-2 sul Bodo in Champions

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 26 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Primo tempo complicato per la Juventus

In Norvegia la Juventus di Luciano Spalletti soffre più del previsto, ma chiude con tre punti che pesano. Il tecnico opta per un undici sperimentale con Miretti, Adzic, Conceicao e Openda. I padroni di casa del Bodø/Glimt partono forte. Määttä sfiora subito il gol, mentre Haikin tiene in equilibrio il match con una serie di interventi su Conceicao, Locatelli e Adzic.

Il vantaggio norvegese arriva al 27′. Corner, deviazione di Hogh e tap-in mancino di Blomberg, al debutto nel tabellino della Champions League. La squadra bianconera reagisce senza lucidità. Openda spreca una ripartenza, Adzic ci prova di testa, ma il primo tempo si chiude con un’altra parata di Perin su Berg. L’ultima occasione è ancora di Conceicao, troppo centrale per sorprendere Haikin.

Rimonta bianconera con Yildiz e David

La ripresa cambia volto grazie a Kenan Yildiz, che entra e modifica l’inerzia. Al 48′ il suo tiro genera il tap-in vincente di Openda, alla prima rete in Juventus. Poco dopo il gol di Miretti viene annullato per fuorigioco.

Il sorpasso arriva al 59′. Ancora Yildiz rifinisce per Miretti, cross perfetto e colpo di testa di McKennie. Il 2-1 accende il match. Haikin continua a opporsi, mentre Conceicao sfiora il tris.

Finale acceso. All’87′ il rigore trasformato da Brunstad Fet vale il 2-2. Nel recupero, però, Yildiz crea l’azione decisiva e Jonathan David firma il definitivo 3-2.

La Juventus conquista così la sua prima vittoria in questa edizione della Champions League.

Bodo-Juventus, il tabellino:

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin 7; Sjøvold 5,5, Bjørtuft 5, Aleesami 6 (Dal 61′ Moe 5,5), Bjørkan 5; Brunstad Fet 7, Berg 6,5, Evjen 5,5 (Dal 77′ Jorgensen SV); Maata 6 (Dal 61′ Auklend 6,5), Høgh 6,5 (Dal 88′ Helmersen SV), Blomberg 7 (Dal 77′ Hauge SV). All. Knutsen 6

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin 6; Kalulu 6, Kelly 5,5, Koopmeiners 6; McKennie 7, Locatelli 6, Adzic 4 (Dal 46′ Yildiz 7,5), Cambiaso 6 (Dal 75′ Cabal 4,5); Conceiçao 6,5 (Dal 83′ Zhegrova SV), Miretti 6 (Dal 67′ Thuram 6); Openda 6,5 (Dal 75′ David 7). All. Spalletti 6,5

