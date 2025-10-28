Juventus, vertice decisivo per Spalletti: oggi si decide tutto

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 28 Ottobre 2025

Spalletti primo obiettivo della Juventus

È il giorno chiave per il futuro della Juventus: il club bianconero ha scelto Luciano Spalletti come principale candidato per la panchina, con Roberto Mancini come prima alternativa. Nella giornata di oggi è previsto un incontro decisivo tra la dirigenza e il tecnico di Certaldo, nel tentativo di raggiungere l’intesa definitiva. A rappresentare la società sarà Damien Comolli, incaricato di trovare l’accordo economico e tecnico che possa portare alla “fumata bianca”.

Dettagli del contratto e volontà del tecnico

La proposta della Juventus prevede un contratto valido fino al 30 giugno con opzione di rinnovo, legata al piazzamento tra le prime quattro in Serie A. Spalletti ha mostrato apertura, ma preferirebbe un accordo di un anno e mezzo, motivato dal desiderio di tornare in panchina dopo la delusione azzurra. Il tecnico vede nei bianconeri una sfida stimolante e una possibilità concreta di rilancio.

Alternative e scenari in caso di mancato accordo

Se non dovesse andare in porto la trattativa con Spalletti, la Juventus valuta altre soluzioni. Oltre a Mancini, resta in corsa Raffaele Palladino, ex allenatore della Fiorentina e vecchia conoscenza juventina. Sullo sfondo ci sono anche Daniele De Rossi, Xavi ed Edin Terzic, ma solo come eventuali piani di riserva. La sensazione è che il futuro della panchina bianconera si deciderà oggi.

