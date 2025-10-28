Juventus, vertice decisivo per Spalletti: oggi si decide tutto
Spalletti primo obiettivo della Juventus
È il giorno chiave per il futuro della Juventus: il club bianconero ha scelto Luciano Spalletti come principale candidato per la panchina, con Roberto Mancini come prima alternativa. Nella giornata di oggi è previsto un incontro decisivo tra la dirigenza e il tecnico di Certaldo, nel tentativo di raggiungere l’intesa definitiva. A rappresentare la società sarà Damien Comolli, incaricato di trovare l’accordo economico e tecnico che possa portare alla “fumata bianca”.
Dettagli del contratto e volontà del tecnico
La proposta della Juventus prevede un contratto valido fino al 30 giugno con opzione di rinnovo, legata al piazzamento tra le prime quattro in Serie A. Spalletti ha mostrato apertura, ma preferirebbe un accordo di un anno e mezzo, motivato dal desiderio di tornare in panchina dopo la delusione azzurra. Il tecnico vede nei bianconeri una sfida stimolante e una possibilità concreta di rilancio.
Alternative e scenari in caso di mancato accordo
Se non dovesse andare in porto la trattativa con Spalletti, la Juventus valuta altre soluzioni. Oltre a Mancini, resta in corsa Raffaele Palladino, ex allenatore della Fiorentina e vecchia conoscenza juventina. Sullo sfondo ci sono anche Daniele De Rossi, Xavi ed Edin Terzic, ma solo come eventuali piani di riserva. La sensazione è che il futuro della panchina bianconera si deciderà oggi.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo