Juventus, ufficiale Rouhi in prestito alla Carrarese

Il mercato invernale della Vecchia Signora, almeno sotto il profilo delle entrate, continua a brancolare nel buio, con una continua alternanza di nomi, ma senza nessuna effettiva e sostanziale certezza. Per quanto concerne, invece, gli affari in uscita, proprio in questa serata la Juventus ha annunciato la sua prima partenza, quella di Jonas Rouhi alla Carrarese. Il ventiduenne svedese si accasa in prestito al club toscano in Serie B fino alla fine di questa stagione. Con i giallazzurri proverà a trovare lo spazio e la continuità ormai smarriti a Torino.

Jonas Rouhi, dal sogno Juventus alla realtà Carrarese

Tramite i propri canali social e il sito ufficiale, la Juventus ha reso noto la sua prima operazione in uscita di questa finestra di gennaio: Jonas Rouhi va in prestito alla Carrarese fino al 30 giugno. Si tratta di una buona opportunità per il giocatore per rimettersi in gioco dopo la non entusiasmante esperienza in bianconero.

Aggregatosi alla prima squadra dalla Next Gen nella stagione 2024/2025, dopo aver percorso buona parte della trafila giovanile con la Juventus a partire dall’Under-17, e fortemente voluto da Thiago Motta assieme ad altri giovani compagni come Mbangula e Savona, il giocatore scandinavo ha collezionato in totale soltanto 6 presenze in prima squadra, con nessun gol né alcun assist a referto. Il centellinato minutaggio (2 sole volte titolare e complessivamente 208 minuti disputati) è andato poi riducendosi fino ad annullarsi con l’avvento di Tudor prima e per vari problemi muscolari poi.

Mai tenuto in considerazione da Spalletti, ha passato molto più tempo tornando alla formazione bianconera in Serie C, con la quale è sceso in campo 7 volte. Alla Carrarese, per Rouhi si aprono spiragli per poter quanto meno provare a rivedere il campo in un contesto con meno pressione e concorrenza rispetto alla Juventus. Lo stakanovista Kalulu, l’inossidabile McKennie e il redivivo João Mário, infatti, gli hanno precluso ogni speranza. Chissà che non possa rimettersi in carreggiata e al ritorno in estate riesca a convincere il club bianconero a continuare a credere in lui.