Juventus, ufficiale l’offerta per Jhon Durán: i dettagli

La Juventus intensifica la sua ricerca di un nuovo centravanti e, secondo quanto riportato da fonti autorevoli come Yagiz Sabuncuoglu di SportsDigitale, ha compiuto un passo decisivo. Il club bianconero ha infatti presentato un’offerta ufficiale per Jhon Durán, attaccante colombiano attualmente in prestito dall’Al-Nassr al Fenerbahçe.

L’operazione segue le prime indiscrezioni emerse nelle scorse settimane e segna una virata rispetto ad altri obiettivi, come Youssef En-Nesyri. Con l’intenzione di offrire a Luciano Spalletti un profilo differente per l’attacco, la dirigenza juventina, guidata dal DS Marco Ottolini, ha identificato in Durán la pedina ideale per diversificare il reparto offensivo.

Il profilo di Jhon Durán e il dettaglio dell’offerta

Jhon Durán, 22 anni, è un centravanti di stampo moderno, dotato di un fisico imponente (190 cm), ottima tecnica individuale e un potenziale di crescita ancora da esprimere compiutamente. L’offerta della Juventus sarebbe di natura finanziaria e sarebbe già stata trasmessa al Fenerbahçe, che gestisce il prestito del giocatore, e all’Al-Nassr, proprietaria del cartellino. Il club turco, stando alle indiscrezioni, non opporrebbe resistenza a una cessione anticipata, poiché il prestito non include un’opzione di riscatto.

I prossimi passi: il contatto con il giocatore

La procedura potrebbe accelerare significativamente nei prossimi giorni. Fonti turche riferiscono che la Juventus contatterà direttamente l’entourage di Durán a breve per illustrare il progetto sportivo e definire i dettagli contrattuali.

Una risposta positiva del giocatore sarebbe la chiave per sbloccare rapidamente l’intera operazione. Per Jhon Durán, l’opportunità di vestire la maglia della Juventus e di lavorare con un tecnico come Luciano Spalletti rappresenterebbe un salto di qualità notevole nella sua carriera. La trattativa è ora nelle sue fasi più delicate e decisive.