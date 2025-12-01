Juventus-Udinese, Spalletti: “Cambi? Giusto dare spazi ma bisogna essere belli e vincenti. Yldiz…”

Alessandro Collu · Pubblicato il 1 Dicembre 2025 · Aggiornato il 1 Dicembre 2025

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara degli ottavi di Coppa Italia della Juventus contro l’Udinese. Così il mister dei bianconeri, partendo dall’infortunio di Dusan Vlahovic:

“Secondo me due o tre mesi passano, poi il medico saprà essere più preciso. Tutto sta nel saper cogliere le occasioni, preferivo averlo a disposizione, l’ho visto molto dentro la squadra”.

“Bisogna vincere delle partite importanti, se si fa cumulo di fatica diventa difficile, bisogna essere belli e vincenti, possibilmente anche belli perché anche qui mi sembra sia un pubblico di palato fine, vincere non basta, si esce ugualmente dispiaciuti anche quando si vince e c’è questa esigenza di giocare bene oltre che vincere; cercheremo di fare tutte e due, intanto vinciamo e vogliamo andare avanti, una formazione per vincere le partite, non per essere compresi sulle scelte che facciamo.

Per noi sono tutti test significativi, vogliamo acchiappare un livello superiore di gioco e risultati, porta poi entusiasmo e qualche certezza in più. Bisogna aspettarsi un po’ di cambi, sono passate poche ore, abbiamo atto fatica a livello mentale e fisico, tutto il gruppo sta lavorando in maniera corretta, coerente e quindi è giusto dare spazi”.

Su Miretti: Un calciatore che sa fare molte cose, un professionista eccezionale, una persona seria, ha i tempi delle giocate e del calcio, penso il suo ruolo sia mediano-centrocampista ma si sa adattare“.

Su David e Openda: “Spero che anche loro colgano questa occasione, hanno caratteristiche differenti ma possono giocare insieme, si abbinano e poi bisogna pensare nei novanta minuti“.

Il portiere: “Aperto a sentire e vedere quello che succede giorno dopo giorno, per me Di Gregorio è titolare, Mattia Perin è importante anche dentro lo spogliatoio, domani non c’è“.

Spalletti conclude: “Bisogna lavorare e migliorare ma vedo grandissima disponibilità, sono molto fiducioso. Koopmeiners? L’ho seguito bene, costava tanto, sa il calcio e può stare da tutte le parti, preferisce non trovarsi di spalle; ha confermato di essere un buon difensore e nel ruolo di centrocampista può stare da tutte le parti, ha un piede fantastico. Yildiz? Può giocare da terminale offensivo, quando hanno questa qualità lì”.

