Juventus-Udinese, Spalletti: “Cambi? Giusto dare spazi ma bisogna essere belli e vincenti. Yildiz…”
Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara degli ottavi di Coppa Italia della Juventus contro l’Udinese. Così il mister dei bianconeri, partendo dall’infortunio di Dusan Vlahovic:
“Secondo me due o tre mesi passano, poi il medico saprà essere più preciso. Tutto sta nel saper cogliere le occasioni, preferivo averlo a disposizione, l’ho visto molto dentro la squadra”.
Scopri la nuova recensione riguardo Casombie , analisi completa del team Europa Calcio.
“Bisogna vincere delle partite importanti, se si fa cumulo di fatica diventa difficile, bisogna essere belli e vincenti, possibilmente anche belli perché anche qui mi sembra sia un pubblico di palato fine, vincere non basta, si esce ugualmente dispiaciuti anche quando si vince e c’è questa esigenza di giocare bene oltre che vincere; cercheremo di fare tutte e due, intanto vinciamo e vogliamo andare avanti, una formazione per vincere le partite, non per essere compresi sulle scelte che facciamo.
Per noi sono tutti test significativi, vogliamo acchiappare un livello superiore di gioco e risultati, porta poi entusiasmo e qualche certezza in più. Bisogna aspettarsi un po’ di cambi, sono passate poche ore, abbiamo atto fatica a livello mentale e fisico, tutto il gruppo sta lavorando in maniera corretta, coerente e quindi è giusto dare spazi”.
Su Miretti: “Un calciatore che sa fare molte cose, un professionista eccezionale, una persona seria, ha i tempi delle giocate e del calcio, penso il suo ruolo sia mediano-centrocampista ma si sa adattare“.
Su David e Openda: “Spero che anche loro colgano questa occasione, hanno caratteristiche differenti ma possono giocare insieme, si abbinano e poi bisogna pensare nei novanta minuti“.
Il portiere: “Aperto a sentire e vedere quello che succede giorno dopo giorno, per me Di Gregorio è titolare, Mattia Perin è importante anche dentro lo spogliatoio, domani non c’è“.
Spalletti conclude: “Bisogna lavorare e migliorare ma vedo grandissima disponibilità, sono molto fiducioso. Koopmeiners? L’ho seguito bene, costava tanto, sa il calcio e può stare da tutte le parti, preferisce non trovarsi di spalle; ha confermato di essere un buon difensore e nel ruolo di centrocampista può stare da tutte le parti, ha un piede fantastico. Yildiz? Può giocare da terminale offensivo, quando hanno questa qualità lì”.
OLTRE A “JUVENTUS-UDINESE, SPALLETTI...”, LEGGI, AD ESEMPIO:
- Verona-Zanetti, il calendario ( e il tempo) non perdona: Atalanta, Fiorentina e Milan per chiudere il 2025
- Ottavi Coppa Italia, apre la Juventus i tre giorni: c’è anche un derby emiliano e ancora Lazio-Milan
- Fiorentina, Dzeko con il megafono a Bergamo: “Tifosi, abbiamo bisogno di voi”
- Pisa-Inter, doppietta di Lautaro nella ripresa
- Genoa-Verona, Zanetti: “Ho spinto al massimo, momento più difficile, resto a disposizione”
- Cagliari, supporto americano per Giulini: la nota del club
- Sorteggio playoff Mondiali 2026, ecco l’avversaria dell’Italia
- Como, Ludi: “Squadra evoluta, in panchina un fuoriclasse e c’è ancora margine. Morata, Nico…”
- Italia-Norvegia, improvviso Haaland in due minuti affonda gli azzurri: ufficiali i playoff, scandinavi ai Mondiali
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Italia, Orsolini: “Obiettivo più grande di moduli e avversari, sarebbe il punto più alto in carriera”
- Inter-Lazio, Lautaro al 2′ e poi Bonny nella ripresa: nerazzurri in testa con la Roma
- Verona, l’opinione dei tifosi: rosa poco competitiva o inizio sfortunato
- Rocchi e la novità spiegazione VAR allo stadio: “Ci può essere difficoltà all’inizio e per i più giovani”