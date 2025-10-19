Juventus, Tudor rischia l’esonero. Contatti avviati con Palladino

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 19 Ottobre 2025

Juventus, crisi profonda e futuro incerto per Tudor

La Juventus non riesce a rialzarsi. Il ko contro il Como ha aggravato una situazione già complicata, con i bianconeri fermi a sei partite consecutive senza vittorie. Dopo l’entusiasmante 4-3 sull’Inter, che sembrava aver rilanciato il progetto di Igor Tudor, la squadra ha progressivamente perso identità, ritmo e convinzione. I numeri sono impietosi: rispetto alla scorsa stagione con Thiago Motta, i bianconeri hanno tre punti in meno dopo sette giornate di Serie A.

La dirigenza valuta il cambio in panchina

Secondo quanto trapela da ambienti vicini al club, la dirigenza juventina starebbe seriamente valutando un cambio tecnico. Il rendimento di Tudor è considerato al di sotto delle aspettative, e il rischio di un’altra annata mediocre è concreto. Per questo motivo, il direttore tecnico François Modesto ha avviato contatti con Raffaele Palladino, rimasto libero dopo l’esperienza con la Fiorentina.

Palladino in pole per il dopo Tudor

Il nome di Palladino è attualmente il più caldo per un’eventuale successione. Il tecnico, già protagonista di esperienze convincenti in Serie A, è stato sondato in un incontro preliminare e potrebbe diventare il prescelto qualora la situazione non migliorasse nell’immediato. Già nelle prossime ore è previsto un nuovo confronto tra le parti.

La Juventus riflette: confermare ancora Tudor o voltare pagina con Palladino? Il futuro della panchina bianconera potrebbe decidersi a breve, mentre il campo continua a raccontare una crisi difficile da ignorare.

