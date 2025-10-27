Juventus, Tudor esonerato: la nota bianconera
Nota della Juventus che rende noto l’esonero di Igor Tudor il giorno dopo la sconfitta a Roma contro la Lazio: a due giorni dalla gara interna con l’Udinese, è Massimo Brambilla l’allenatore che guiderà la Prima squadra. I nomi accostati da tempo con insistenza per il prossimo tecnico sono quelli di Luciano Spalletti e Roberto Mancini, senza dimenticare Raffaele Palladino.
Il mister croato paga un rendimento della Juventus non all’altezza delle aspettative: al momento, i bianconeri sono ottavi a sei punti dalla coppia in vetta Napoli-Roma
Ecco il comunicato in forma integrale:
Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci.
La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimo Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese.
Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale.
