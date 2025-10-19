Juventus, Tudor a rischio: Real Madrid e Lazio sfide decisive

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 19 Ottobre 2025 · Aggiornato il 19 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Crollo a Como e panchina sotto esame

La sconfitta per 2-0 contro il Como ha acceso i riflettori sul futuro di Igor Tudor alla guida della Juventus. I gol di Kempf e Nico Paz hanno condannato i bianconeri al primo ko stagionale in Serie A, lasciando la squadra a quota 12 punti dopo sette giornate e già fuori dalla zona Champions. Un passo falso che pesa sul morale e sulla fiducia nei confronti del tecnico croato.

Un ciclo che si ripete

Per Tudor è il terzo ko complessivo sulla panchina juventina, ma quello di Como rischia di lasciare il segno più profondo. Nelle ultime sei partite ufficiali, tra campionato e Champions League, la Juventus non ha mai vinto: cinque pareggi e una sconfitta che raccontano un rendimento insufficiente per una squadra che punta in alto.

Calendario da dentro o fuori

Il destino di Tudor potrebbe decidersi nelle prossime due sfide: mercoledì contro il Real Madrid in Champions e nel weekend all’Olimpico contro la Lazio. Due partite che possono trasformarsi in spartiacque, soprattutto in un contesto di rapporti tesi con il direttore generale Damien Comolli.

Il peso economico dell’eventuale esonero

Non va trascurato l’aspetto finanziario: la Juventus continua a pagare lo stipendio di Thiago Motta, esonerato a fine della scorsa stagione, con un impatto da circa 12 milioni di euro a bilancio. L’eventuale addio a Tudor, legato al club fino al 2027 con ingaggio da 2 milioni netti, aggraverebbe ulteriormente la situazione.

Per ora la società non cambia. Ma senza risultati immediati, la posizione di Tudor rischia di diventare insostenibile.

LEGGI ANCHE: