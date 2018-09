Juventus, tre gare e tre vittorie in campionato. Chi la prende più?

Juventus a punteggio pieno, non è una novità

La Juventus riprende dove aveva lasciato, o meglio, riprende allo stesso modo, cioè non fermandosi mai. Tre vittorie, due delle quali di misura in trasferta contro Chievo e Parma e vittoria casalinga contro la Lazio. Oltre questi numeri, un’abbondanza di scelte e qualità che confermano la squadra del mister Massimiliano Allegri formazione da battere, in Italia ed in Europa. Mantenere in panchina giocatori come Douglas Costa e Dybala sono lussi che in pochi possono permettersi. Juventus che non fa notizia per costanza di risultati e sembra quasi incapace di perdere punti per strada, anche se ci troviamo solo all’inizio di stagione: l’obiettivo è sempre quello, vincere, non importa come.

Per scongiurare l’ennesimo campionato vinto, Napoli e avversarie potenzialmente più dirette dovranno invertire presto la rotta e macinare punti, perché solo gare straordinarie e campionati da record possono cercare di spodestare dal podio il team bianconero. In mezzo a tutto questo, Cristiano Ronaldo ancora non si è sbloccato: siamo convinti che dopo la sosta, il portoghese inizierà a segnare, prendendo le misure ad un campionato italiano e a delle difese che – ad ogni modo – non sono certamente quelle della Liga Spagnola o della Premier League.