Juventus, tre colpi a zero nel mirino: Maignan, Gnabry e Çelik
Foto © Stefano D’Offizi
Juventus, strategie di mercato: tre obiettivi a parametro zero
La Juventus prepara le mosse per la prossima stagione con una strategia chiara: puntare su calciatori in scadenza di contratto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera starebbe lavorando per anticipare la concorrenza e assicurarsi tre profili di livello internazionale a costo zero.
L’elenco comprende Zeki Çelik, terzino turco della Roma, Mike Maignan del Milan e Serge Gnabry del Bayern Monaco. Tre nomi di grande esperienza e affidabilità che rispondono alla volontà del club di rinforzare la rosa senza impatti economici eccessivi.
Çelik, priorità per gennaio
Il primo obiettivo immediato resta Zeki Çelik, che potrebbe arrivare già nella sessione invernale. L’ex Lille, approdato alla Roma nel 2022, ha collezionato 56 presenze con la Turchia, mettendo a segno 3 reti. In questa stagione di Serie A ha realizzato 1 gol e 1 assist in 10 partite, confermandosi un laterale affidabile e completo. Il suo valore di mercato, stimato in circa 6 milioni di euro, lo rende un’opzione accessibile e concreta.
Il progetto della Juventus, guidato dall’amministratore delegato Damien Comolli, punta a costruire una squadra competitiva con equilibrio tra qualità ed esperienza, anticipando i tempi su un mercato che si preannuncia agguerrito.
