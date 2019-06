Mercato, la Juventus piomba su Traore. Acquisto e poi Sassuolo?

JUVENTUS TRAORE SASSUOLO - L'ivoriano, dopo essere stato ad un passo dalla Fiorentina, ora è vicino ai bianconeri che potrebbero acquistarlo e girarlo al Sassuolo

JUVENTUS TRAORE SASSUOLO – L’Empoli ha salutato la Serie A e questo è un dato di fatto. L’Empoli però non meritava assolutamente di retrocedere. E questo è un altro dato di fatto. Chiunque abbia visto qualche partita dei toscani fa difficoltà a credere che non siano riusciti a salvarsi. Merito del lavoro di un tecnico sottovalutato come Andreazzoli che ha saputo valorizzare al meglio i giovani presenti in rosa. Alla fine l’addio alla Serie A è stato dettato da inesperienza e sfortuna.

Tra le note liete della stagione, però, ci sono vari talenti sbocciati nella squadra toscana grazie al lavoro del tecnico, come ricordavamo poc’anzi. Alcuni si sono messi in mostra nella prima parte di stagione, come per esempio Zajc, ceduto a gennaio al Fenerbahce, o Rasmussen, acquistato dalla Fiorentina nel mercato invernale e lasciato a Empoli fino a fine stagione.

JUVENTUS TRAORE SASSUOLO – Altri, invece, sono esplosi nella seconda parte del campionato. Tra questi non solo Di Lorenzo, appena passato al Napoli, e Bennacer, inseguito dalla Roma, ma anche il talentuoso centrocampista Hamed Traore. Sull’ivoriano a gennaio era piombata la Fiorentina che sembrava esserselo assicurato per l’estate. Sembrava appunto, fino a quando un paio di settimane fa il presidente Corsi ha annunciato un’irregolarità burocratica che ha causato l’annullamento dell’operazione.

Sul classe 2000 è quindi piombata la Juventus che, secondo La Stampa, sarebbe ad un passo dal suo acquisto per 15 milioni di euro. Il centrocampista verrebbe poi girato al Sassuolo, società storicamente amica, in prestito per un anno. Un incentivo, forse, per cedere Demiral con uno sconto?