Juventus-Torino, Simeone alla ricerca del primo gol all’Allianz

Derby della Mole, sfida ad alta tensione all’Allianz Stadium

JUVENTUS-TORINO – Il Derby della Mole accende l’undicesima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium, la Juventus di Luciano Spalletti cerca conferme dopo un inizio altalenante, mentre il Torino di Marco Baroni, reduce da due pareggi, punta a un successo che manca da quasi trent’anni in casa bianconera.

Giovanni Simeone, l’uomo simbolo del Torino

Per provare l’impresa, Baroni si affida al suo attaccante più in forma: Giovanni “Cholito” Simeone. Arrivato in estate dopo il secondo scudetto con il Napoli, l’argentino ha già realizzato quattro reti in campionato, una in meno rispetto ai capocannonieri Çalhanoğlu e Orsolini. Contro la Juventus, il Cholito ha già segnato sei volte in carriera, ma mai all’Allianz Stadium. Oggi avrà la chance di spezzare anche questo tabù personale.

Il legame con il Cholo e la storia che si ripete

La sfida assume un significato particolare: la Juventus è la vittima preferita di Diego Pablo Simeone, che in Serie A le ha segnato quattro volte, tra Pisa, Inter e Lazio. Due di quei gol arrivarono con la maglia biancoceleste nel 2000, contribuendo a vittorie pesanti nella corsa scudetto. Ora tocca al figlio raccogliere l’eredità familiare: Giovanni Simeone vuole scrivere la sua pagina nella storia del derby e regalare al Torino un trionfo che manca dal 1995.

