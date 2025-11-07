Juventus-Torino, Baroni: “Portiamo i valori granata, grande opportunità”

Alessandro Collu · Pubblicato il 7 Novembre 2025 · Aggiornato il 7 Novembre 2025

Marco Baroni ha parlato in conferenza alla vigilia del derby di Torino contro la Juventus. Le dichiarazioni principali del mister granata:

“Il derby di Torino è di grande sperequazione, dobbiamo portare quel sentimento, la storia bellissima del popolo granata con una partita di grande sentimento, forza, coraggio. Luciano (Spalletti) è una allenatore importante, di grandissima esperienza, grande stima e rispetto, ha toccato i tasti giusti e stanno bene ma dobbiamo guardare noi, devi avere grande compattezza, attenzione, dedizione, dobbiamo portare i valori. Sono partite che non lasciano spazio a disattenzioni, anno vissute con presenza individuale e di squadra, alzare il livello prestativo, l’errore ci sta ma determinazione, coraggio, quello che serve. La nostra squadra sta lavorando, migliorando e dobbiamo scendere in campo con la luce negli anni, fare una partita di grande valore“.

Baroni aggiunge: “La voglia è tanta, la squadra è accesa, sente. Ismajli? Grandissima affidabilità come Tameze, pronti a questa partita. La mia squalifica? Dispiace non essere in panchina ma vivrò la partita con la squadra, anche se più distante. Importante la settimana, l’avvicinamento, è una opportunità giocare la partita, è vero che chi ha più percorso ha più esperienza e chi non lo ha fatto ha una grande opportunità“.

Qui il video pubblicato sui canali ufficiali del Torino FC.

OLTRE A “JUVENTUS-TORINO, BARONI…”, LEGGI, AD ESEMPIO: