Juventus Toni Roma: “La rabbia dei bianconeri farà la differenza”

JUVENTUS TONI ROMA – L’ex attaccante di Juventus e Roma, Luca Toni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. Toni si è soffermato sulla rabbia agonistica della squadra allenata da Maurizio Sarri.

Queste le sue parole.

JUVENTUS TONI ROMA – “La Juve, dopo la sconfitta in Supercoppa, sa che deve vincere per forza il campionato, arrivare in fondo in Coppa Italia e fare grandi cose in Champions. Quattro punti di vantaggio sono pochi, ma la rabbia della Juve farà la differenza, anche se la Lazio e l’Inter sono molto forti. Alla Juve sono stato molto di passaggio, alla Roma sono stati sei mesi belli intensi. Ranieri? Ho un ricordo bellissimo”.

