Juventus, Thuram recupera per il Galatasaray

Thuram torna in gruppo

Buone notizie per la Juventus alla vigilia della sfida di Champions League contro il Galatasaray: Khephren Thuram ha recuperato dall’edema osseo che lo aveva costretto a saltare l’ultimo impegno di Serie A contro l’Inter ed è stato inserito nella lista dei convocati.

Il centrocampista francese si è allenato regolarmente in gruppo nella seduta mattutina e partirà con la squadra per la trasferta europea. Un rientro pesante nello scacchiere di Luciano Spalletti, che ritrova uno dei riferimenti del proprio centrocampo in una gara che può indirizzare il cammino continentale dei bianconeri.

Ballottaggi e convocati

Resta da valutare il suo impiego dal primo minuto. Dopo lo stop, è possibile che Spalletti scelga prudenza, inserendolo a gara in corso. In caso contrario, spazio a uno tra Miretti e Koopmeiners, accanto all’inamovibile Locatelli.

I numeri confermano il peso di Thuram nella stagione della Juventus: due gol e tre assist, equilibrio in fase di costruzione e forza nelle transizioni. La sua presenza amplia le soluzioni tattiche e restituisce fisicità alla mediana.

Tra i convocati figurano anche Perin, Bremer, Gatti, Yildiz, McKennnie, Openda e Cambiaso, out David. Segnali di continuità in un gruppo che cerca solidità e ambizione europea.

Ora la parola passa al campo. La Juventus ritrova un tassello fondamentale proprio nel momento in cui serve lucidità e carattere.