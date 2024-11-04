Juventus, Thuram: “Non sono l’erede di Pogba. Sul Lille…”

Raffaele Campo · Pubblicato il 4 Novembre 2024

JUVENTUS THURAM POGBA – In vista della sfida contro il Lille, valida per la Champions League, Khephren Thuram ha parlato in conferenza stampa.

Così il centrocampista della Juventus: “Io l’erede di Pogba? Assolutamente no. Non possono esistere due Pogba, io voglio essere la miglior versione di me stesso“.

JUVENTUS THURAM POGBA – Poi: “Domani troveremo difficoltà contro il Lille, perchè sono un’ottima squadra con un allenatore preparato. Loro vogliono avere sempre il possesso del gioco. Hanno battuto due grandi, loro sono una squadra forte“.

