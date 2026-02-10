 Salta al contenuto
Juventus, Thuram: “Inter? Mi aspetto partita difficile e tattica. Marcus…”

Alessandro Collu
1 min
Khephren Thuram
Foto © Stefano D'Offizi

Khéphren Thuram è stato intervistato nella settimana che porta ad Inter-Juventus, sfida con il fratello Marcus. Così il centrocampista quasi venticinquenne dei bianconeri:

Mi aspetto una grande partita, siamo due grandi squadre, loro molto forti, noi giochiamo bene, sarà una bella partita sicuramente dal punto di vista tattico, siamo in Italia, difficile.

Marcus? Ci scriviamo ogni giorno ma non parliamo della partita, della vita, di cose più importanti del calcio. Tutta la famiglia sarà qua ma sarà neutrale, anche se sono il più piccolo della famiglia“.

Dopo l’Inter, la Juventus sarà impegnata nel playoff di Champions League contro il Galatasaray: in mezzo, match casalingo di campionato contro il Como.

