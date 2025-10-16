Juventus, Thuram dichiarato intoccabile: i top club restano in attesa
Juventus ferma le avance per Khephren Thuram
La Juventus non ha alcuna intenzione di privarsi di Khephren Thuram. Il centrocampista francese classe 2001, arrivato nell’estate 2024, è stato immediatamente etichettato come elemento centrale del progetto bianconero. Con un contratto valido fino al 2029, la società torinese lo considera uno degli uomini chiave per il futuro.
Premier League in pressing
Nonostante le dichiarazioni chiare del club, diversi top team inglesi hanno chiesto informazioni sul giocatore. Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham hanno seguito da vicino le sue prestazioni, valutandolo come uno dei profili più interessanti in vista del calciomercato invernale 2026. Tuttavia, i bianconeri hanno fatto sapere che non c’è alcuna apertura a una cessione.
Il valore di mercato e le prospettive
Il cartellino di Thuram è attualmente stimato intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra importante ma non proibitiva per i club di Premier League, che restano vigili. D’altra parte, a Torino la linea è chiara: Thuram è considerato intoccabile, al pari di Kenan Yildiz, e la società non prenderà in considerazione offerte.
Conclusioni
Il futuro di Khephren Thuram appare dunque saldo alla Juventus, almeno nel breve periodo. Le sirene inglesi continueranno a suonare, ma al momento la volontà del club bianconero è di blindare uno dei suoi gioielli più preziosi.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo