Juventus, Thuram dichiarato intoccabile: i top club restano in attesa

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 16 Ottobre 2025 · Aggiornato il 16 Ottobre 2025

Juventus ferma le avance per Khephren Thuram

La Juventus non ha alcuna intenzione di privarsi di Khephren Thuram. Il centrocampista francese classe 2001, arrivato nell’estate 2024, è stato immediatamente etichettato come elemento centrale del progetto bianconero. Con un contratto valido fino al 2029, la società torinese lo considera uno degli uomini chiave per il futuro.

Premier League in pressing

Nonostante le dichiarazioni chiare del club, diversi top team inglesi hanno chiesto informazioni sul giocatore. Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham hanno seguito da vicino le sue prestazioni, valutandolo come uno dei profili più interessanti in vista del calciomercato invernale 2026. Tuttavia, i bianconeri hanno fatto sapere che non c’è alcuna apertura a una cessione.

Il valore di mercato e le prospettive

Il cartellino di Thuram è attualmente stimato intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra importante ma non proibitiva per i club di Premier League, che restano vigili. D’altra parte, a Torino la linea è chiara: Thuram è considerato intoccabile, al pari di Kenan Yildiz, e la società non prenderà in considerazione offerte.

Conclusioni

Il futuro di Khephren Thuram appare dunque saldo alla Juventus, almeno nel breve periodo. Le sirene inglesi continueranno a suonare, ma al momento la volontà del club bianconero è di blindare uno dei suoi gioielli più preziosi.

