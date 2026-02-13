Juventus, Thuram a rischio contro l’Inter

Allarme in mediana

Vigilia tesa in casa Juventus: alla luce delle ultime indiscrezioni, Khephren Thuram è in forte dubbio per la sfida contro l’Inter, in programma domani sera. Il centrocampista francese avrebbe rimediato una contusione in allenamento, con conseguente edema osseo che ne mette a rischio la presenza nel big match di Serie A.

Un problema serio per Luciano Spalletti, che rischia di perdere uno degli uomini più continui della stagione bianconera. I numeri parlano chiaro: 20 presenze da titolare su 23 gare disputate in campionato. Un punto fermo per equilibrio e intensità.

Le possibili soluzioni

In caso di forfait, la soluzione è già pronta. Accanto a Manuel Locatelli potrebbe agire Teun Koopmeiners, candidato principale a completare la cerniera centrale. L’alternativa resta legata a un recupero last minute di Thuram, ma lo staff medico non vuole correre rischi.

La Juventus arriva alla sfida con l’Inter in un momento cruciale della stagione. La classifica impone punti pesanti, e l’assenza di un titolare così incisivo potrebbe incidere sugli equilibri.

Attesa e prudenza

Le prossime ore saranno decisive. Spalletti attende risposte definitive prima di sciogliere le riserve. La sensazione è che prevarrà la prudenza. In un confronto diretto di questa portata, ogni dettaglio può fare la differenza. E la Juventus spera di non dover rinunciare a uno dei suoi pilastri proprio nel momento più delicato.