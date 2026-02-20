Juventus, tentativo per Kalulu: chiesta la grazia

La Juventus prova la strada della grazia per Pierre Kalulu. Dopo l’espulsione rimediata a San Siro contro l’Inter, il club bianconero ha presentato richiesta formale al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, invocando l’“acclarata ingiustizia” del secondo cartellino giallo.

Il fallo su Alessandro Bastoni, che ha portato alla doppia ammonizione, è finito sotto la lente. Lo stesso difensore nerazzurro, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bodo Glimt, ha ammesso che il contatto non fosse da sanzione. Un dettaglio che la dirigenza juventina ritiene sufficiente per chiedere l’annullamento della squalifica.

Una partita che pesa

L’eventuale accoglimento consentirebbe a Luciano Spalletti di avere Kalulu a disposizione per la delicata sfida contro il Como, snodo cruciale nella corsa alla prossima Champions League. Un’opzione tutt’altro che marginale, soprattutto alla luce delle condizioni di Gleison Bremer, uscito acciaccato dalla trasferta europea di Istanbul.

Qui sta il punto. Senza Kalulu, la rotazione difensiva si assottiglia in un momento chiave della stagione.

Precedenti e probabilità

La richiesta si fonda sull’articolo 43 del Codice di Giustizia Sportiva. L’ultimo precedente favorevole riguarda Romelu Lukaku, allora all’Inter, dopo l’espulsione nella semifinale di Coppa Italia 2022/23 contro la Juventus.

Ma il contesto era diverso, legato a episodi di discriminazione. In questo caso si tratta di una valutazione tecnica. Le possibilità di accoglimento restano ridotte. La decisione della FIGC è attesa a breve.