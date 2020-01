Juventus, Szczesny: “Tosta con il Cagliari. In tanti per lo Scudetto, Kulusevski e Ibra…”

JUVENTUS SZCZESNY – Wojchech Szczesny, portiere della Juventus ha parlato ai microfoni Sky Sport a pochi giorni dalla ripresa del campionato quando i bianconeri ospiteranno il Cagliari. Queste le sue parole principali:

“Abbiamo perso una coppa ma è un anno nuovo, si riparte con tanta fame e voglia di vincere. Si deve lavorare e migliorare, il campionato lo vince la squadra che prende meno gol. Abbiamo le qualità, dobbiamo ritrovare la voglia di soffrire, lottare per non prendere gol e riusciremo a farlo molto presto. Con il Cagliari sarà una partita tosta, hanno dimostrato di essere fra le più forti in questo campionato, un gran mercato e giocatori offensivi capaci di far gol. C’è sempre un po’ di incertezza, la prima dopo la sosta“.

Lo Scudetto: “C’è anche la Roma che sta molto bene, qualche settimana fa nessuno parlava della Lazio, ora una delle più forti del nostro campionato. Io voglio vincere tutto, poi penserò alla Nazionale“.

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Italia: “Sempre bello per il nostro campionato quando arrivano giocatori di questo profilo. E’ arrivato Cristiano, ora Ibra e sarà sempre bello, una sfida nuova anche se un pò più vecchio“.

Su Kulusevski, acquisto che arriverà la prossima stagione: “Un giocatore forte, di gran talento. E ‘ stato un gran colpo, giusto ora che sia al Parma per fare più esperienza“.

