Juventus, Szczesny: “Lione pronto, Ronaldo può fare la differenza. Scudetto? E’ stato sottovalutato”

JUVENTUS SZCZESNY – Si avvicina la Champions League e la fondamentale gara di ritorno contro il Lione e Wojchech Szczesny, portiere della Juventus ne parlato ai microfoni Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

“Ritrovare l’ordine non sarà difficile, si gioca un obiettivo importante. I numeri non sono stati perfetti, tutte le squadre hanno trovato difficoltà, siamo tutti concentrati su venerdì. Ho visto un Lione fisicamente pronto, vedremo chi arriverà ai quarti. Vedo una squadra pronta, la situazione è simile al ritorno contro l’Atletico dove dovevamo ribaltare un risultato difficile e faremo di tutto anche quest’anno. Senza i tifosi che in questi momenti hanno sempre aiutato, bisogna trovare energia, motivazioni, spirito. Non si sa in che condizioni arrivano le squadre, non c’è favorita“.

Szczesny e i traguardi personali: “Soddisfazione, ma i premi individuali non sono mai stati importanti per me. Valgono i trofei vinti dalla squadra, quelli alzati dal nostro capitano”.

Sulla vittoria del campionato: “Uno Scudetto difficile, strano, un campionato che durava tredici mesi con lo stop del Covid. E’ stato difficile, molto sofferto e sottovalutato, mentre vincere non è mai facile, nove volte di fila straordinario.

Su Cristiano Ronaldo che fa la differenza: “Nessun dubbio che lo può fare ancora, come al solito nella partite importanti della Champions, negli scontri diretti fa la differenza“.

