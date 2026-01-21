Juventus, svolta sul mercato: Mateta chiede la cessione

Il mercato della Juventus per la punta vive un momento decisivo. Jean-Philippe Mateta ha ufficialmente chiesto la cessione al Crystal Palace, aprendo uno spiraglio per i bianconeri. Tuttavia, l’affare è complesso e il club londinese mantiene una posizione durissima, chiedendo 40 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo.

L’offerta juventina e lo stallo

La Juventus ha formulato un’offerta basata su un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League, per un totale di circa 28-30 milioni. Una formula rifiutata dal Palace, che vuole una garanzia di incasso. Di fronte a questo muro e alle elevate commissioni d’agenzia, i bianconeri hanno dovuto valutare alternative.

L’alternativa En-Nesyri avanza

Il nome che si è fatto rapidamente strada è quello di Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino del Fenerbahçe. Il giocatore, appena rientrato dalla Coppa d’Africa, è stato messo sul mercato dal club turco. La trattativa sembra più fattibile: si lavora per un prestito con diritto/obbligo di riscatto intorno ai 20 milioni. Il principale scoglio è l’ingaggio del giocatore, che percepisce circa 8 milioni netti a stagione.

La concorrenza e le prossime ore

La Juventus non è sola: sullo stesso En-Nesyri c’è anche l’interesse del Napoli, mentre su Mateta si è fatto avanti l’Aston Villa. Le prossime ore saranno cruciali per capire se i bianconeri tenteranno un nuovo assalto al francese o chiuderanno rapidamente per l’alternativa marocchina.