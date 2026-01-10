Juventus, svolta sugli esterni: Mazraoui in pole, Maldini piano B

Cambio di rotta alla Continassa

La Juventus rivede le proprie priorità di mercato. La crescita della coppia Locatelli-Thuram ha ridotto l’urgenza di intervenire in regia, spingendo Luciano Spalletti e la dirigenza a concentrarsi sugli esterni. Alla Continassa, l’ad Damien Comolli, Giorgio Chiellini e il ds Marco Ottolini hanno individuato due ruoli chiave: un’ala offensiva e un terzino destro.

Mazraoui guadagna terreno

Per la fascia difensiva, il nome caldo è quello di Noussair Mazraoui. Il laterale del Manchester United, attualmente impegnato in Coppa d’Africa con il Marocco, è finito ai margini a Old Trafford. Solo 9 presenze stagionali spingono l’ex Ajax a valutare un cambio d’aria in vista del Mondiale. Tecnico, rapido e duttile, Mazraoui può giocare su entrambe le fasce e rappresenta un profilo già sondato dalla Juventus in estate. Restano sullo sfondo Sacha Boey del Bayern Monaco e altre piste raffreddate.

Chiesa resta il primo obiettivo

In avanti il sogno resta Federico Chiesa. La Juventus ha incassato la disponibilità del giocatore, ma il Liverpool apre solo a una cessione definitiva, mentre i bianconeri puntano al prestito. Le trattative sono in corso.

Maldini e le alternative

Se l’affare Chiesa non dovesse sbloccarsi, cresce la candidatura di Daniel Maldini dell’Atalanta, davanti ad Albert Gudmundsson della Fiorentina. Le piste estere, al momento, restano più complesse. La Juventus accelera sugli esterni, rinviando il mediano agli ultimi giorni di mercato.