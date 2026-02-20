 Salta al contenuto
Juventus, svolta in porta: Carnesecchi nel mirino

Cristiano Abbruzzese
2 min
Carnesecchi rinnovo

CARNESECCHI JUVENTUS – La porta della Juventus non è più un territorio blindato. Nei piani iniziali, Michele Di Gregorio avrebbe dovuto rappresentare una certezza anche per il futuro. Le ultime prestazioni, però, hanno incrinato le gerarchie e aperto una riflessione concreta in vista della prossima stagione.

Il club bianconero valuta un cambio di rotta. Non una semplice suggestione, ma un’idea che prende forma.

Carnesecchi obiettivo concreto

Il nome in cima alla lista è quello di Marco Carnesecchi, oggi punto fermo dell’Atalanta. Profilo giovane, affidabile, già abituato a palcoscenici importanti. Secondo le ultime indiscrezioni, tra la dirigenza bianconera e quella della Dea sarebbero già partiti i primi dialoghi esplorativi.

La Juventus avrebbe messo sul tavolo una proposta articolata: Federico Gatti più un conguaglio economico. L’Atalanta, dal canto suo, gradirebbe maggiormente Fabio Miretti come contropartita tecnica. Le valutazioni sono in corso, ma il segnale è chiaro.

Strategia estiva

Qui sta il punto. La Juventus vuole alzare il livello tra i pali. Non si tratta di una bocciatura definitiva per Di Gregorio, ma di una scelta strategica. In un’estate che si preannuncia decisiva per consolidare la presenza in Champions League, la società intende intervenire con decisione.

CARNESECCHI JUVENTUS – La porta, simbolo di stabilità, torna al centro del progetto. E il nome di Carnesecchi oggi è molto più di una semplice ipotesi.

