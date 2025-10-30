Juventus, svolta in dirigenza: Marco Ottolini vicino al ruolo di ds

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 30 Ottobre 2025 · Aggiornato il 30 Ottobre 2025

Juventus, nuova era con Spalletti e un possibile cambio in dirigenza

OTTOLINI JUVENTUS – La Juventus è pronta a completare la propria rivoluzione. Dopo l’arrivo imminente di Luciano Spalletti in panchina, il club bianconero punta ora a ridefinire l’assetto dirigenziale con l’inserimento di un nuovo direttore sportivo. La scelta principale porta a Marco Ottolini, attualmente in forza al Genoa, ma il cui futuro sembra sempre più vicino a Torino.

Ottolini in uscita dal Genoa, la Juve osserva con interesse

La situazione del Genoa, ultimo in classifica e in piena crisi tecnica, ha aperto scenari inattesi anche a livello societario. Il dirigente, sotto pressione per i risultati deludenti del Grifone, potrebbe presto liberarsi dal contratto in scadenza nel 2026. In quel caso, la Juventus sarebbe pronta a offrirgli un ruolo centrale nel nuovo progetto voluto da Damien Comolli.

Trattativa in corso, possibile arrivo già a gennaio

Fonti vicine all’ambiente bianconero parlano di un accordo di massima già raggiunto tra le parti. La Juventus vorrebbe chiudere l’operazione entro gennaio, così da permettere a Ottolini di affiancare Spalletti nella programmazione del mercato invernale.

La nuova Juventus prende forma: un mix di competenza, visione e rinnovamento per tornare a dettare legge nel calcio italiano.

