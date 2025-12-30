Juventus, suggestione Chiesa: ritorno per rinforzare l’attacco?

La Juventus osserva il mercato invernale con attenzione e una dose di ambizione. L’obiettivo dichiarato resta il ritorno stabile in Champions League, ma per riuscirci servirà qualche aggiustamento mirato. Ecco il punto: tra le idee che stanno circolando a Torino ce n’è una che profuma di clamoroso ritorno.

Il nome che accende la fantasia

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe valutando l’ipotesi di riportare Federico Chiesa in bianconero. L’esterno offensivo, oggi al Liverpool, ha trovato poco spazio sotto la gestione di Arne Slot e potrebbe rientrare in Italia con la formula del prestito fino a fine stagione. Un’operazione a basso rischio, pensata per dare respiro a Kenan Yildiz e aumentare qualità ed esperienza nel reparto offensivo.

Un’operazione possibile

Il nodo resta economico. La Juventus non intende investire cifre importanti a gennaio, ma il Liverpool, che non sta valorizzando Chiesa, potrebbe aprire a una soluzione temporanea. Anche il giocatore guarda con interesse al ritorno, con l’obiettivo di rilanciarsi e tornare centrale anche nel giro della Nazionale Italiana.

Non solo Chiesa: le altre piste

Parallelamente, la dirigenza bianconera sta lavorando su altri fronti. A centrocampo piace Guido Rodríguez del West Ham, profilo esperto e potenzialmente disponibile in prestito. Sulla fascia destra, invece, il nome caldo è Brooke Norton-Cuffy, valutato circa 20 milioni dal Genoa, con Mattia Perin possibile pedina di scambio.

La sensazione è chiara: gennaio non sarà rivoluzionario, ma la Juventus vuole farsi trovare pronta. E il nome di Chiesa, anche solo come idea, racconta molto delle ambizioni bianconere.