Juventus su Xhaka, idea concreta per il centrocampo di Spalletti

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 18 Novembre 2025 · Aggiornato il 18 Novembre 2025

Xhaka profilo ideale per la Juventus di Spalletti

La Juventus di Luciano Spalletti continua a modellare la propria identità in vista della seconda parte della stagione. Il tecnico sta lavorando per dare equilibrio e continuità alla squadra, ma il percorso richiede tempo, scelte mirate e qualche intervento sul mercato. In questo quadro spunta di nuovo il nome di Granit Xhaka, già accostato al club bianconero durante l’ultima finestra estiva.

Il centrocampista svizzero rappresenta un profilo funzionale per il progetto tecnico di Spalletti. La sua capacità di gestire il ritmo, unita a una visione di gioco matura, lo renderebbe un’alternativa di qualità a Manuel Locatelli, con la possibilità di inserirsi stabilmente nelle rotazioni.

Il ruolo del Sunderland e le cifre del trasferimento

Il Sunderland, che ha acquisito Xhaka dal Bayer Leverkusen nella scorsa estate, non considera il giocatore incedibile. La posizione del club inglese è chiara. Di fronte a un’offerta adeguata, la cessione può essere presa in considerazione. La valutazione si aggira intorno ai quindici milioni, una cifra che ricalca l’investimento effettuato dal Sunderland pochi mesi fa.

Questa apertura rimette il giocatore al centro delle strategie bianconere. La Juventus segue con attenzione l’evoluzione del mercato e valuta il profilo di Xhaka come uno dei più affidabili per completare il reparto.

Possibili sviluppi nelle prossime settimane

La dirigenza bianconera sta monitorando la situazione in attesa di eventuali sviluppi. Spalletti desidera rinforzi immediati e Xhaka offre caratteristiche che si integrano perfettamente con la sua idea di gioco. Il quadro è in movimento e le prossime settimane potrebbero risultare decisive per capire se il matrimonio sportivo tra la Juventus e il centrocampista svizzero diventerà realtà.

