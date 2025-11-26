Juventus su Toth: il talento ungherese entra nei piani bianconeri

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 26 Novembre 2025 · Aggiornato il 26 Novembre 2025

La Juventus mette gli occhi su Alex Toth

La Juventus continua a osservare profili giovani e versatili per rinnovare il proprio centrocampo: il nome emerso nelle ultime ore è quello di Alex Toth, classe 2005 del Ferencvaros, centrocampista capace di interpretare più ruoli nella zona centrale e già attenzionato da diversi club europei. La notizia arriva dalla Germania ed è stata rilanciata da Tuttosport, che segnala l’interesse concreto dei bianconeri.

Un talento in crescita nel mirino di mezza Europa

Con la maglia del Ferencvaros, Toth ha totalizzato 19 presenze, firmando 2 gol e 5 assist. Numeri che testimoniano una maturità precoce e una duttilità che lo rende appetibile per realtà come Bayer Leverkusen, Lipsia, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, tutte vigili sull’evoluzione del giovane ungherese. La valutazione attuale si aggira sui 15 milioni, cifra destinata a salire se il percorso proseguirà con la stessa continuità.

Il ruolo di Marco Rossi e il possibile incastro Juve

Un dettaglio non irrilevante riguarda Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria e torinese doc, che conosce bene Toth. Il giocatore è stato convocato per la prima volta a marzo, nella sfida contro la Turchia del coetaneo Yildiz, e da allora ha trovato spazio con regolarità, fino alla gara persa contro l’Irlanda, costata i playoff mondiali.

La Juventus valuta il profilo con interesse crescente, considerando Toth un investimento potenziale per il presente e per il futuro. Un talento da seguire con attenzione.

LEGGI ANCHE: