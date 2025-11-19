Juventus su Tiago Gabriel, il Lecce resiste: ora vale fino a 30 mln

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 19 Novembre 2025 · Aggiornato il 19 Novembre 2025

La Juventus accelera su Tiago Gabriel

Il nome di Tiago Gabriel è diventato una delle priorità della Juventus per il prossimo mercato. Il difensore portoghese del Lecce, classe 2005, ha attirato l’interesse dei bianconeri da diversi mesi. Secondo Tuttosport, la valutazione del giocatore oscilla tra i 25 e i 30 milioni, cifra che riflette la crescita mostrata nelle prime undici giornate di Serie A. Non a caso, uno scout juventino lo ha osservato dal vivo in Fiorentina-Lecce, confermando le impressioni positive.

Il Lecce non apre alla cessione a gennaio

Il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino ha chiarito la posizione del club. Il Lecce non intende privarsi di Tiago Gabriel durante la sessione invernale, nonostante i primi contatti arrivati da società pronte a mettere sul tavolo 25 milioni. Il difensore, arrivato nel Salento a gennaio 2025 e legato al club fino al 2027, resta un perno del progetto tecnico.

Inter e club inglesi osservano con attenzione

La Juventus però non è sola, anche l’Inter continua a monitorare il portoghese. Le sue qualità hanno attirato l’attenzione anche di diversi club inglesi, pronti a rilanciare in caso di apertura del Lecce sul mercato. Le 11 presenze e il gol in campionato, unite alle apparizioni con l’Under 21 del Portogallo, hanno contribuito ad alimentare il suo profilo internazionale.

La corsa è aperta. La Juventus ha mosso i primi passi, ma la trattativa si preannuncia complessa. Tuttavia, il talento e la prospettiva di Tiago Gabriel rendono inevitabile una competizione serrata tra i top club.

