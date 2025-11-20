Juventus su Tiago Gabriel: contatti avviati e possibile contropartita

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 20 Novembre 2025 · Aggiornato il 20 Novembre 2025

La Juventus accelera per Tiago Gabriel

Il nome di Tiago Gabriel è tornato caldo nel panorama del mercato italiano. Il difensore del Lecce, classe 2004, si è imposto come una delle rivelazioni della stagione e ha attirato l’interesse di diversi club di primo piano. Tra questi la Juventus, che avrebbe già mosso i primi passi per anticipare la concorrenza.

Il profilo del difensore portoghese

Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, ha confermato l’apprezzamento diffuso nei confronti del giocatore. Ha sottolineato come il club abbia creduto nel ragazzo fin dal primo giorno e come il suo rendimento sia oggi troppo importante per gli obiettivi stagionali della squadra salentina. Per questo motivo il club non intende privarsene durante l’annata in corso.

Concorrenza forte anche dalla Premier League

Il dossier rimane aperto per la prossima estate, quando diversi club di Premier League potrebbero spingere con decisione. Il Brentford valuta un’offerta da circa venti milioni di euro, cifra che rischia di mettere in difficoltà le pretendenti italiane. Per restare in corsa, la Juventus sta lavorando a una strategia alternativa.

La possibile carta Adzic nella trattativa

Tra le soluzioni allo studio spicca il prestito di Vasilije Adzic, profilo gradito al Lecce e già monitorato in passato. L’inserimento del giovane talento potrebbe agevolare i dialoghi e rafforzare la posizione bianconera nella corsa a Tiago Gabriel, sempre più al centro dell’attenzione del mercato.

