Juventus su Tiago Gabriel: contatti avviati e possibile contropartita
La Juventus accelera per Tiago Gabriel
Il nome di Tiago Gabriel è tornato caldo nel panorama del mercato italiano. Il difensore del Lecce, classe 2004, si è imposto come una delle rivelazioni della stagione e ha attirato l’interesse di diversi club di primo piano. Tra questi la Juventus, che avrebbe già mosso i primi passi per anticipare la concorrenza.
Il profilo del difensore portoghese
Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, ha confermato l’apprezzamento diffuso nei confronti del giocatore. Ha sottolineato come il club abbia creduto nel ragazzo fin dal primo giorno e come il suo rendimento sia oggi troppo importante per gli obiettivi stagionali della squadra salentina. Per questo motivo il club non intende privarsene durante l’annata in corso.
Concorrenza forte anche dalla Premier League
Il dossier rimane aperto per la prossima estate, quando diversi club di Premier League potrebbero spingere con decisione. Il Brentford valuta un’offerta da circa venti milioni di euro, cifra che rischia di mettere in difficoltà le pretendenti italiane. Per restare in corsa, la Juventus sta lavorando a una strategia alternativa.
La possibile carta Adzic nella trattativa
Tra le soluzioni allo studio spicca il prestito di Vasilije Adzic, profilo gradito al Lecce e già monitorato in passato. L’inserimento del giovane talento potrebbe agevolare i dialoghi e rafforzare la posizione bianconera nella corsa a Tiago Gabriel, sempre più al centro dell’attenzione del mercato.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League