Juventus su Sacha Boey: il Bayern apre alla cessione a gennaio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 19 Novembre 2025 · Aggiornato il 19 Novembre 2025

La Juventus rivaluta il profilo di Sacha Boey

Le ultime indicazioni raccolte da Fabrizio Romano riportano il nome di Sacha Boey sul tavolo della Juventus. Il terzino, oggi al Bayern Monaco, era stato proposto ai bianconeri già in estate, ma il club aveva declinato l’operazione. La situazione in Baviera è cambiata: il mandato tecnico di Boey si è esaurito e la società tedesca è pronta a inserirlo nella lista trasferimenti a partire da gennaio.

Secondo quanto riferito da Sport Bild, il Bayern Monaco aveva già accarezzato l’idea di una cessione durante l’ultima finestra, ma ora il processo è entrato in una fase più concreta. Ciò che significa veramente è che i tedeschi vogliono capitalizzare sul buon minutaggio accumulato dal giocatore, puntando a massimizzare l’investimento.

L’opportunità per la Juventus e i costi dell’operazione

La Juventus osserva la situazione con attenzione. L’esigenza di rinforzare la fascia destra resta un tema centrale nella pianificazione tecnica del club. Boey offre intensità, progressione e una buona esperienza internazionale maturata in Bundesliga, caratteristiche che lo rendono un profilo in linea con le richieste di Torino.

Sul piano economico, il terzino percepisce un ingaggio da 3 milioni netti a stagione. Una cifra gestibile, a patto che il Bayern Monaco accetti una formula sostenibile per il cartellino. Per la Juventus si apre un varco reale. Resta da capire se il club deciderà di affondare il colpo.

